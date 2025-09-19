Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera a un disegno di legge delega che punta a riformare in profondità il settore farmaceutico. Il provvedimento, composto da quattro articoli, fissa i principi che guideranno il governo nella razionalizzazione e revisione della normativa attraverso decreti legislativi da emanare entro il 31 dicembre 2026. Gli obiettivi principali riguardano il miglioramento dell’accesso al farmaco, l’ottimizzazione delle regole sulla prestazione dei servizi sanitari, il rafforzamento della rete assistenziale sul territorio e un più efficace controllo della spesa. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA Tra i punti chiave: la revisione della distribuzione dei medicinali, l’aggiornamento dei tetti di spesa e dei meccanismi di payback e l’integrazione delle banche dati (tessera sanitaria, fascicolo sanitario elettronico, infrastruttura nazionale per l’interoperabilità ed ecosistema dati sanitari per il dossier farmaceutico) per renderle in grado di garantire informazioni in tempo reale su prescrizioni, consumi e stock. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Farmaceutica, stop alla giungla normativa. Verso una riforma moderna e coerente