Faraoni racconta Tudor | Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra! Se non vai forte in allenamento con lui non giochi… La sua mentalità ve la spiego con questo esempio

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faraoni, allenato da Tudor al Verona, ha parlato così dell’attuale tecnico della Juventus. Ecco tutti i retroscena. Parole importanti di Davide Faraoni su Igor Tudor, suo allenatore al Verona. Cosa ha detto sul tecnico bianconero. TUDOR – « Non lo conoscevamo da primo allenatore, ma si è rivelato l’uomo più importante di quell’anno. Abbiamo dato continuità al gioco di Juric, avevamo una squadra forte. Lui è stato molto intelligente e maturo, ci ha dato più tranquillità nel gioco. Lasciava tanta libertà ai 3 davanti, così sono esplosi Caprari, Barak e Simeone: era uno dei tridenti più prolifici d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

faraoni racconta tudor non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra se non vai forte in allenamento con lui non giochi8230 la sua mentalit224 ve la spiego con questo esempio

© Juventusnews24.com - Faraoni racconta Tudor: «Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra! Se non vai forte in allenamento con lui non giochi… La sua mentalità ve la spiego con questo esempio»

In questa notizia si parla di: faraoni - racconta

Tudor duro dal cuore d'oro, il discorso che non dimentico e se non andavi forte in allenamento...; Faraoni racconta il Tudor di Verona: Contro tutti per proteggerci, è stato l'uomo più importante. Alla Juventus può aprire un ciclo; Faraoni: «Roma? Vinto da Verona. Tudor ci ha detto una cosa» -.

faraoni racconta tudor haFaraoni spiega il metodo Tudor: "O vai forte in allenamento o non giochi. Così è diventato credibile" - Marco Davide Faraoni, ex terzino dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del metodo di allenamento di Igor Tudor: "La spiego. Segnala tuttomercatoweb.com

Faraoni racconta il Tudor di Verona: "Contro tutti per proteggerci, è stato l'uomo più importante. Alla Juventus può aprire un ciclo" - L'intervista a Davide Faraoni, ex giocatore di Tudor: "Ci sono stati dei momenti di tensione, andava allo scontro". Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Faraoni Racconta Tudor Ha