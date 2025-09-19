Faraoni, allenato da Tudor al Verona, ha parlato così dell’attuale tecnico della Juventus. Ecco tutti i retroscena. Parole importanti di Davide Faraoni su Igor Tudor, suo allenatore al Verona. Cosa ha detto sul tecnico bianconero. TUDOR – « Non lo conoscevamo da primo allenatore, ma si è rivelato l’uomo più importante di quell’anno. Abbiamo dato continuità al gioco di Juric, avevamo una squadra forte. Lui è stato molto intelligente e maturo, ci ha dato più tranquillità nel gioco. Lasciava tanta libertà ai 3 davanti, così sono esplosi Caprari, Barak e Simeone: era uno dei tridenti più prolifici d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Faraoni racconta Tudor: «Non ha problemi ad andare contro tutti pur di proteggere la squadra! Se non vai forte in allenamento con lui non giochi… La sua mentalità ve la spiego con questo esempio»