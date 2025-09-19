Fantastici Quattro | scena eliminata rivela una versione elegante di Ben Grimm
Il mondo dei supereroi Marvel si prepara a un nuovo capitolo con l’attesa uscita di “I Fantastici Quattro: Gli Inizi” in formato digitale. Parallelamente, emergono dettagli interessanti riguardo scene eliminate e aggiornamenti sui futuri progetti cinematografici che coinvolgono questa celebre squadra di eroi. Nel presente approfondimento, verranno analizzate le ultime novità sul film, inclusa una scena esclusiva mai mostrata prima, e saranno forniti dettagli sui prossimi titoli Marvel previsti per il 2026 e 2027. uscita e contenuti extra de “i fantastici quattro: gli inizi”. scene eliminate e anteprime dal film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
I Fantastici Quattro: Gli Inizi, una scena eliminata mostra una versione elegante di Ben Grimm - I Fantastici Quattro: Gli Inizi è in arrivo in digital download e Marvel comincia a mostrare alcune scene eliminate dal film. Scrive cinefilos.it
Fantastici 4, Donna Invisibile minaccia di morte Uomo Talpa nella scena extra: il video! - Guardate il video ufficiale di una scena extra di Fantastici 4: Gli Inizi, che mostra Donna Invisibile alle prese con Uomo Talpa. Segnala cinema.everyeye.it