Fantastica Italia azzurre in finale della Bjk Cup | 2-1 all’Ucraina
L’Italia del tennis femminile conquista una storica finale alla Billie Jean King Cup 2025 superando l’Ucraina per 2-1 nella semifinale giocata a Shenzhen. Le campionesse in carica, guidate dal capitano Tathiana Garbin, confermano il loro valore e conquistano il punto decisivo nel doppio, grazie all’esperienza e alla solidità della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini. Nel match conclusivo della giornata, Errani e Paolini hanno affrontato le ucraine Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok, imponendosi con un netto 6-2, 6-3 in appena un’ora e 22 minuti. Le azzurre, solidissime a rete e precise nei momenti chiave, hanno regalato all’Italia l’accesso alla seconda finale consecutiva, dove affronteranno la vincente tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in campo domani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
