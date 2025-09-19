Fantastic four su disney | aggiornamenti sulla data di uscita
il film “the fantastic four: first steps” si avvicina alla release domestica. Con l’uscita nelle sale ormai conclusa, l’attesa per la distribuzione di “The Fantastic Four: First Steps” in formato digitale e fisico cresce notevolmente. La pellicola, parte integrante dell’universo Marvel Cinematic Universe (MCU), sta per arrivare sugli schermi casalinghi, offrendo ai fan l’opportunità di seguirla comodamente a casa. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli relativi alla data di uscita su piattaforme digitali e supporti fisici, oltre a un’ipotesi sul debutto sulla piattaforma Disney+ basata sui modelli di rilascio delle altre produzioni MCU del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Spider-man: il regista dell’mcu svela perché ha lasciato i fantastic four di marvel
Fantastic four: la nuova origin story ufficiale dei supereroi Marvel
Nuova forma mostruosa di un villain dei fantastic four che cambierà il mcu
Fantastic Four: First Steps – quando e dove arriverà in streaming?; I Fantastici 4: Gli inizi, quando arriva il film in streaming su Disney+?; Fantastici 4: Disney+ svela i film Marvel da vedere per prepararsi al nuovo capitolo MCU.
The Fantastic Four: Paul Walter Hauser fornisce un intrigante aggiornamento - Uno dei più grandi progetti Marvel del prossimo anno, e probabilmente di tutti i tempi, ha appena ricevuto un nuovo emozionante aggiornamento da una delle sue star. Lo riporta cinefilos.it
Marvel conferma Matt Shakman alla regia di Fantastic Four e presenta i suoi film al D23 - Il panel della Marvel al D23 ha regalato nuove anticipazioni sui prossimi film del MCU tra cui la conferma di Matt Shakman alla regia di Fantastic Four. Riporta movieplayer.it