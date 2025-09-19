Fantastic four su disney | aggiornamenti sulla data di uscita

il film “the fantastic four: first steps” si avvicina alla release domestica. Con l’uscita nelle sale ormai conclusa, l’attesa per la distribuzione di “The Fantastic Four: First Steps” in formato digitale e fisico cresce notevolmente. La pellicola, parte integrante dell’universo Marvel Cinematic Universe (MCU), sta per arrivare sugli schermi casalinghi, offrendo ai fan l’opportunità di seguirla comodamente a casa. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli relativi alla data di uscita su piattaforme digitali e supporti fisici, oltre a un’ipotesi sul debutto sulla piattaforma Disney+ basata sui modelli di rilascio delle altre produzioni MCU del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

