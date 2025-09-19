Fantacalcio che caos per gli allenatori | è crollato anche l’ultimo baluardo

Un tempo bastava un nome su 5 o 6, oggi la ricerca del bomber sicuro è diventata una caccia al tesoro. E persino l’ultimo baluardo del Fantacalcio “old style” rischia di non esserci più – serieanews.com C’erano anni in cui al Fantacalcio la vita era semplice. Si entrava all’asta, si guardava il budget e si sapeva già: serviva un primo slot d’attacco, uno di quelli da 30-40% della cassa, e la stagione prendeva subito una piega precisa. Non importava se poi in difesa finivi con qualche mestierante da 5,5 fisso: con in rosa Higuain, Icardi, Immobile o Dzeko, eri comunque a metà dell’opera. 🔗 Leggi su Serieanews.com

