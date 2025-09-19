Familiar Touch nei cinema dopo tre premi alla Mostra di Venezia

Roma, 18 set. (askanews) - All'81esima Mostra di Venezia "Familiar Touch" ha vinto il Leone d'Oro del Futuro per la migliore opera prima, il Premio Orizzonti per la migliore regia, di Sarah Friedland, e quello per la migliore attrice, Kathleen Chalfant. Ora arriva nei cinema italiani, il 22 settembre, il giorno dopo la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. La protagonista del film, infatti, è una donna affetta da demenza senile che viene portata, a sua insaputa, in una struttura per anziani. Da lì inizia a osservare la realtà che la circonda, studia a suo modo le persone, dai pazienti a chi si occupa di loro, decisa a non perdere la propria personalità, le proprie passioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

