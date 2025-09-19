Famiglia marocchina tiene in ostaggio un bed and breakfast di Rovigo per dieci mesi | liberato all’alba
Dieci mesi di occupazione selvaggia e polemiche, poi tutto a un tratto la svolta nel cuore della notte: il bed and breakfast Corte Vignazza a Sarzano è libero. La famiglia marocchina di padre, madre e tre figli che viveva in una stanzetta di 22 metri quadri dall’inizio dell’anno abusivamente, se ne è andata di nascosto la notte tra lunedì e martedì. Abdel, l’abusivo di origine marocchina che da diversi mesi vive barricato nella stanza di un B&B a #Rovigo senza pagare. Il titolare è disperato perché, oltre a non ricevere un euro, deve pure pagare per lui. Il servizio di Cristina Autore a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
B&b ostaggio di una famiglia marocchina ospitata su richiesta del Comune: «Era per un breve periodo ma la stanza è occupata da 7 mesi e nessuno paga»
A Sesto Ulteriano (Milano), un cittadino marocchino di 37 anni ha lasciato il proprio #cane in un cortile privato, in condizioni di trascuratezza, senza acqua né cibo, ed è andato in ferie con la famiglia. Si tratta non solo un’azione grave e immorale ma anche un Vai su Facebook
