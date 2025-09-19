Falso trading online da 60mila euro Truffato un ottantaquattrenne La polizia recupera tutto il denaro

È stato vittima di un truffa che aveva fatto svanire nel nulla 60mila euro di risparmi, investiti in presunte operazioni di trading on line. La vicenda ha però avuto un lieto fine, perché in pochi giorni la polizia di Stato, dopo una rapida indagine, è riuscita a ricostruire le tracce bancarie del denaro sottratto, che verrà restituito al legittimo proprietario. Vittima del raggiro un anziano di 84 anni. L’indagine degli agenti del commissariato di Legnano è iniziata subito dopo la denuncia dell’uomo, che nella sua ricostruzione raccontava di una tipologia di raggiro ormai collaudata: il truffatore finge l’esistenza di un lucroso investimento da realizzarsi tramite trading on line in modo che, abbagliata e illusa dalla possibilità di un guadagno con percentuali consistenti, la vittima possa cadere nella rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Falso trading online da 60mila euro. Truffato un ottantaquattrenne. La polizia recupera tutto il denaro

Legnano, anziano truffato con falso trading on line: la Polizia recupera 60mila euro

