Fallimento della compagnia di polizze ai risparmiatori parmigiani offerta la metà delle somme versate Loro | Una vergogna faremo causa al broker

Iniziano ad arrivare le prime proposte di liquidazione e rimborso per i clienti della Fwu, la compagnia assicurativa lussemburghese dichiarata fallita a inizio anno. Molti i parmigiani che avevano investito, con la compagnia in questione, polizze assicurative di vario tipo e che a un certo punto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Fallimento della compagnia assicurativa Fwu, rallentano le richieste dei creditori e il calcolo degli importi da rimborsare

Polizze Fwu, Confconsumatori: "Stanno arrivando ai risparmiatori le lettere per l'insinuazione al passivo" - Si stanno rivolgendo alla Confconsumatori Toscana molti soci coinvolti nel fallimento dell'assicurazione FWU ai quali sono state consegnate le lettere con la dichiarazione di ammissione al passivo pre ... Scrive valdinievoleoggi.it

Finanziaria lussemburghese fallisce, risparmiatori trevigiani beffati: «Facciamo causa al broker, non sapevano nulla del crollo» - Si torna a parlare del fallimento della Fwu, il fondo lussemburghese messo in liquidazione nel gennaio scorso e che rischia di mandare in fumo i risparmi (circa 10 milioni di euro) di oltre ... Segnala ilgazzettino.it