Fallimenti penalizzazioni infiltrazioni mafiose club in mano alle criptovalute | il calcio italiano a settembre è già una farsa

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meno 20 punti per la Triestina (-13 ricevuti adesso dopo il deferimento sommati ai 7 di qualche mese fa) e meno 11 per il Rimini in Serie C. Ma anche meno 14 per il Messina in Serie D, con alto rischio esclusione dal campionato. Il copione si ripete, questa volta con largo anticipo, a settembre. Penalizzazioni pesantissime, problemi finanziari irrisolvibili, fallimenti: il calcio in Serie C e Serie D non si gioca solo in campo. Perché ogni anno ci sono carte, ricorsi, deferimenti, esclusioni ( come Taranto e Turris nel 202425 ), magheggi per “rimanere in vita”. E di conseguenza campionati falsati, retrocessioni a tavolino, classifiche rivoluzionate ad aprile, ragazzini in pasto agli avversari per evitare la rinuncia e cercare di salvare il titolo sportivo (ma per cosa?), risultati ridicoli (6-0, 7-0 quando va bene) e tanto altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fallimenti penalizzazioni infiltrazioni mafiose club in mano alle criptovalute il calcio italiano a settembre 232 gi224 una farsa

© Ilfattoquotidiano.it - Fallimenti, penalizzazioni, infiltrazioni mafiose, club in mano alle criptovalute: il calcio italiano a settembre è già una farsa

In questa notizia si parla di: fallimenti - penalizzazioni

Fallimenti, penalizzazioni, infiltrazioni mafiose, club in mano alle criptovalute: il calcio italiano a…; Mancati investimenti sugli stadi, conti in rosso, infiltrazioni mafiose: così il calcio italiano sta implodendo.

Fallimenti, penalizzazioni, infiltrazioni mafiose, club in mano alle criptovalute: il calcio italiano a settembre è già una farsa - E le cose vanno solo a peggiorare: se i controlli più stringenti hanno portato a giuste penalizzazione (in precedenza tante società con difficoltà economiche rimanevano impunite), resta però un ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Rischio infiltrazioni mafiose: due interdittive - Interdittiva antimafia nei confronti di due aziende di Prato, una attiva nel settore edile e della costruzione di parti metalliche e l’altra nella consulenza, risultate esposte al rischio di ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fallimenti Penalizzazioni Infiltrazioni Mafiose