Ogni anno, la stessa storia: proprietà fantasma, valanghe di punti di penalizzazioni, campionati condizionati o proprio falsati. Lo scriviamo oggi, a settembre 2025, ma potrebbe essere benissimo un articolo della stagione scorsa ( quando raccontavamo la scomparsa di Taranto e Turris ), del 2023 o di altri anni passati. Ci concentriamo sulle singole vicende, di questa o quell’altra squadra in crisi, per motivi che sono sfumature diverse dello stesso problema: la proprietà che stufa di perdere soldi ha chiuso i rubinetti, i guai giudiziari che all’improvviso colpiscono il presidente, cessioni societarie opache con i club che finiscono in mano a degli avventurieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fallimenti e penalizzazione già a settembre, Serie C risiamo: la verità è che il pallone italiano non vuole cambiare | commento

