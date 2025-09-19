Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA

19 set 2025

Roma, 18 set. (askanews) - La facciata di Palazzo Madama si colora di verde dal tramonto di giovedì 18 settembre all'alba di venerdì 19 per l'adesione del Senato della Repubblica alle iniziative previste in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

