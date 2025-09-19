Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA
Roma, 18 set. (askanews) - La facciata di Palazzo Madama si colora di verde dal tramonto di giovedì 18 settembre all'alba di venerdì 19 per l'adesione del Senato della Repubblica alle iniziative previste in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: facciata - palazzo
Monza, s’incendia la facciata di un palazzo in via Bramante: 50 persone evacuate
No alla guerra, sulla facciata di Palazzo di Città e dei Municipi i manifesti della campagna di Emergency
The Migrant Child", l'opera realizzata da Banksy nel maggio 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalon sul Canal Grande, è stato recuperato anche grazie Banca Ifis.
I Go Travel. . Lo sapevi che sulla facciata di un palazzo a Torino ci sono occhi e bocca? La firma di Juvarra, quella di Guarino Guarini, la Torino che non ti aspetti ma che ti farà innamorare Un tour di circa 2 ore e mezza alla scoperta della Torino che non c - facebook.com Vai su Facebook
Crollo improvviso a Lamezia: così il palazzo resta in piedi senza una facciata - X Vai su X
Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA; Roma si prepara a ospitare ottava edizione Pet Carpet Film Festival; Ultime notizie video: cronaca, sport, inchieste e approfondimenti.
Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA - La facciata di Palazzo Madama si colora di verde dal tramonto di giovedì 18 settembre all'alba di venerdì 19 per l'adesione del Senato della Repubblica alle iniziative previ ... Scrive quotidiano.net
Salute: Senato illuminato per Giornata Sla - Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della 18/ma Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). lanuovasardegna.it scrive