"La Maremma rischia di essere trasformata in una distesa di pale eoliche alte 200 metri, quattro volte la Torre di Pisa, con un impatto devastante sul paesaggio, sull’ambiente e sulla nostra economia turistica e agricola. Tutto questo è inaccettabile". A lanciare l’allarme è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al ministro dell’Ambiente. Rossi ha puntato l’attenzione sulla "crescente pressione dei progetti di eolico industriale nella provincia di Grosseto ": ben 10 impianti presentati, con 104 aerogeneratori da 200 metri di altezza e una potenza complessiva pari a 658 megawatt, circa il 45% del fabbisogno regionale previsto entro il 2030". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabrizio Rossi (FdI). Interrogazione: "Stop all’invasione della Maremma"