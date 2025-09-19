Fabrizio Romano | Forte interesse per il 2026 sul giocatore in scadenza

Fabrizio Romano. Negli ultimi anni l’ Inter ha dimostrato di sapersi muovere con grande abilità sul mercato dei parametri zero, riuscendo a rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sui bilanci. Una strategia che la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a riproporre anche nelle prossime sessioni, con un occhio particolare al reparto difensivo, destinato a subire un processo di rinnovamento. Il nome che circola con insistenza è quello di Dayot Upamecano, centrale del Bayern Monaco con contratto in scadenza nel giugno 2026. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ Inter apprezza molto il profilo del francese e conosce bene gli agenti che lo rappresentano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it