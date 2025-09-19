Fabrizio Romano | Forte interesse per il 2026 sul giocatore in scadenza
Negli ultimi anni l' Inter ha dimostrato di sapersi muovere con grande abilità sul mercato dei parametri zero, riuscendo a rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sui bilanci. Una strategia che la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a riproporre anche nelle prossime sessioni, con un occhio particolare al reparto difensivo, destinato a subire un processo di rinnovamento. Il nome che circola con insistenza è quello di Dayot Upamecano, centrale del Bayern Monaco con contratto in scadenza nel giugno 2026. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l' Inter apprezza molto il profilo del francese e conosce bene gli agenti che lo rappresentano.
Fabrizio Romano frena l’entusiasmo: ‘Non mi risulta niente’, doccia fredda per gli interisti
Fabrizio Romano elimina i commenti incisivi sulla “faglia” del Manchester United mentre la mossa principale per Star viene messa in dubbio
Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”
Fabrizio Romano svela su #Vlahovic Ecco cosa ha detto sul futuro dell'attaccante della #Juve
Jota Silva, Besiktas'ta. Fabrizio Romano
Inter, Fabrizio Romano 'scarta' subito l'opzione Jacquet. Mentre per Ausilio in Arabia...; ?? ATTACCO. Romano: “Nunez resta l’obiettivo numero uno del Napoli”; Romano: “Lookman vuole andare all’Inter! In arrivo un’offerta ufficiale e importante che…”.
Bologna, Castro verso l'Arabia Saudita? La decisione definitiva - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Castro ha rifiutato l'offerta dell'Al-
Fabrizio Romano sgancia la bomba: "Proposto gratis alla Juve" - Con i battenti del mercato ormai chiusi, almeno per li mercato italiano, il bacino dei parametri zero è sempre una ghiotta occasione per puntellare le rose.