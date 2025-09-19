Fabregas tira in ballo Manchester City – Napoli | Non succede qui coinvolto anche Hojlund

Fabregas ha tirato in ballo la partita del Napoli contro il Manchester City in conferenza stampa, coinvolgendo anche Hojlund. Il Napoli ha perso per 2-0 in casa del Manchester City in una gara senza dubbio condizionata dal rosso rifilato a Giovanni Di Lorenzo. Gli azzurri hanno dovuto affrontare quasi tutto il match in inferiorità numerica e hanno così inevitabilmente dovuto subire il pressing avversario per praticamente tutta la gara. Il discorso di Fabregas sul Napoli. Ha evidenziato gli aspetti peculiari di questa gara anche Cesc Fabregas in conferenza stampa. Il tecnico del Como, nel presentare la gara contro la Fiorentina, ha fatto un paragone con la gara offerta dal City contro il Napoli per spiegare il modo di giocare della sua squadra: “ Noi non siamo una squadra dominante, quello che succede al City contro il Napoli in Italia non succede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

