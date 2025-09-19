Fabio Grosso a San Siro Dopo 15 anni ritrova l’Inter
Sulla panchina del ‘Meazza’ si è già seduto, la stagione scorsa in Coppa Italia, rimediando un 6-1. Ma era il San Siro rossonero, non quello nerazzurro cui qualcosa, Fabio Grosso, inevitabilmente lega. Ne ha già incrociato la Primavera, dell’Inter, quando allenava i ‘babies’ della Juventus, a livello di calcio giovanile, ma questa volta è, o meglio, sarà diverso. Perché, quasi vent’anni dopo, Fabio Grosso incrocia, per la prima volta da allenatore, l’ Inter ‘vera’. Quella con cui giocò, fresco campione del mondo, la stagione 20067, incastrando in 23 presenze anche la vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa prima di passare alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
