Fabio Barone fa il record mondiale di velocità con la Ferrari a bordo di una nave | tocca i 164 km h

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota romano Fabio Barone frantuma il record del mondo di velocità con la Ferrari SF90 Stradale: "È la realizzazione di nove mesi di lavoro, un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabio Barone firma il settimo Guinness World Record: 164 km/h a bordo di Nave Trieste

fabio barone fa recordFabio Barone conquista il 7° record del mondo: con la sua Ferrari a 164 all'ora sul ponte di Nave Trieste - Nel porto di Civitavecchia il pilota romano conquista con la Sf90 Stradale il nuovo record di velocità a bordo di una nave, battendo il suo precedente primato di 12 chilometri orari, definendolo 'un s ... Scrive adnkronos.com

fabio barone fa recordBarone segna il record di velocità a bordo di una nave: a 164 km - Un record da brividi, al volante di una Ferrari SF90 Stradale Fabio Barone ha superato se stesso e ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

