Fabio Barone fa il record mondiale di velocità con la Ferrari a bordo di una nave | tocca i 164 km h

Il pilota romano Fabio Barone frantuma il record del mondo di velocità con la Ferrari SF90 Stradale: "È la realizzazione di nove mesi di lavoro, un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nel porto di Civitavecchia il pilota romano conquista con la Sf90 Stradale il nuovo record di velocità a bordo di una nave, battendo il suo precedente primato di 12 chilometri orari, definendolo 'un s
