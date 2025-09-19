Fabbrica Europa due gioielli di danza contemporanea alla Palazzina Reale
“The Fridas” di Sofia Nappi e “Manifestus” di Jacopo Jenna tornano stasera: intensità, tecnica e narrazione in uno spazio che avvicina pubblico e interpretiLa Palazzina Reale accanto alla stazione di Santa Maria Novella ha ospitato ieri sera due spettacoli nel programma di Fabbrica Europa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - europa
Contrabbando: smantellata a Foggia una fabbrica sigarette tra le maggiori d'Europa. Affare da 120mln
Vantaggi per due, rischi per tutti: Ucraina come fabbrica di armi di un’Europa che spinge per la guerra
Fabbrica delle Idee e Acli Arezzo: “Costruire la federazione degli stati di Europa o sarà il declino”
La ballerina spagnola a Fabbrica Europa con lo spettacolo (sabato) che chiude la “Trilogía sobre la Guitarra” Vai su Facebook
Il festival (di arti viventi) Fabbrica Europa, di cui l'IFF è partner, presenterà come ogni anno creazioni francesi. https://share.google/9E8uyv4Jy99h9oTO4… - X Vai su X
Fabbrica Europa, due gioielli di danza contemporanea alla Palazzina Reale; Florence Dance Festival, il programma dal 30 giugno al 3 agosto; Viaggio nella manifattura Bulgari di Valenza, dove le mani danno forma ai sogni.
Torna Fabbrica Europa: per un mese Firenze laboratorio di sperimentazione artistica - Dal 13 settembre al 12 ottobre in programma 23 giorni di spettacolo, 18 tra anteprime, prime nazionali, prime assolute, 44 compagnie ... Riporta intoscana.it
Fabbrica Europa: ecco la trentaduesima edizione della piattaforma del contemporaneo - Presentate stamani le anticipazioni della rassegna diretta da Maurizio Busìa e Maurizia Settembri, in programma in dodici luoghi iconici della città dal 13 settembre al 12 ottobre con il sostegno di ... Come scrive lanazione.it