Fabbrica Europa due gioielli di danza contemporanea alla Palazzina Reale

“The Fridas” di Sofia Nappi e “Manifestus” di Jacopo Jenna tornano stasera: intensità, tecnica e narrazione in uno spazio che avvicina pubblico e interpretiLa Palazzina Reale accanto alla stazione di Santa Maria Novella ha ospitato ieri sera due spettacoli nel programma di Fabbrica Europa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it