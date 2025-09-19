Fa un bonifico di 24 mila euro ad un finto dirigente della polizia postale | 75enne truffato

La truffa dello “spoofing” è una sofisticata tecnica che i truffatori utilizzano per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno. In pratica, il criminale attraverso l’utilizzo del web e di raffinate tecnologie camuffa il numero facendo sembrare che la chiamata provenga dalla propria banca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Il suo conto corrente è in pericolo, sposti i soldi in un conto sicuro". La vittima fa un bonifico di 24mila euro al truffatore - L’uomo, seppure dalla verifica sul suo conto non avesse riscontrato alcuna anomalia, alla fine si è lasciato convincere e come richiesto ha effettuato un bonifico di 24mila euro, verso il “conto ... Secondo gazzettadiparma.it