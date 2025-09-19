F1 sorpresa nel secondo turno di libere a Baku! Doppietta Ferrari sprofondano le McLaren

19 set 2025

Cresce la Ferrari. In occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, la Rossa è salita in cattedra, mettendo a referto una buona doppietta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.   Ma andiamo con ordine. I due piloti sono rimasti davanti per tutta la durata del turno. Nelle prime battute il britannico ha fermato il cronometro a 1:41.543, rifilando così 243 millesimi su monegasco per poi aumentare i giri a quindici minuti dalla fine della prova stampando 1:41.293, esattamente 74 millesimi in più rispetto al compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

