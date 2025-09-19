Cresce la Ferrari. In occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, la Rossa è salita in cattedra, mettendo a referto una buona doppietta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma andiamo con ordine. I due piloti sono rimasti davanti per tutta la durata del turno. Nelle prime battute il britannico ha fermato il cronometro a 1:41.543, rifilando così 243 millesimi su monegasco per poi aumentare i giri a quindici minuti dalla fine della prova stampando 1:41.293, esattamente 74 millesimi in più rispetto al compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, sorpresa nel secondo turno di libere a Baku! Doppietta Ferrari, sprofondano le McLaren