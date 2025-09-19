F1 sorpresa nel secondo turno di libere a Baku! Doppietta Ferrari sprofondano le McLaren
Cresce la Ferrari. In occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, la Rossa è salita in cattedra, mettendo a referto una buona doppietta con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma andiamo con ordine. I due piloti sono rimasti davanti per tutta la durata del turno. Nelle prime battute il britannico ha fermato il cronometro a 1:41.543, rifilando così 243 millesimi su monegasco per poi aumentare i giri a quindici minuti dalla fine della prova stampando 1:41.293, esattamente 74 millesimi in più rispetto al compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - secondo
Coppia vip si risposa: romanticismo e sorpresa nel secondo matrimonio
Wimbledon, delusione Paolini: l'azzurra eliminata a sorpresa al secondo turno
Mario Adinolfi e Jey Lillo a sorpresa sono il secondo e il terzo classificato. E Paolo Vallesi. in studio, fa la proposta di matrimonio alla sua Sara: «Mi vuoi sposare?». La risposta? Ovvia
Fabrizio Romano ci parla della squadra sorpresa dell’estate… secondo te chi ha stupito di più sul mercato? Seguici subito ed entra a far parte degli amici @betsson.sport per non perderti i prossimi video! @fabriziorom Vai su Facebook
A sorpresa, secondo TMW, la Juve si sarebbe interessata in queste ore a Eljif Elmas Su di lui ci sono già il Napoli e la Roma, ma Comolli avrebbe fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione #Juve #SpazioJ - X Vai su X
F1 | GP Olanda – Tra sorprese, riconferme e invasioni di pista: i punti chiave del sabato; Auto - News, F1, Norris chiude in testa la prima giornata a Monza, ma Leclerc è secondo; F1: la McLaren firma la doppietta anche in FP3 a Zandovoort. Ferrari al momento inconsistente.
F1, sorpresa nel secondo turno di libere a Baku! Doppietta Ferrari, sprofondano le McLaren - In occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di ... Si legge su oasport.it
F1 | Baku, Libere 2: brilla la Ferrari con Hamilton e Leclerc. Norris sbatte - Hamilton fa il nuovo record della pista a Baku, battendo di pochi millesimi Leclerc. Segnala it.motorsport.com