F1 scatta il weekend di Baku Verstappen sfida le McLaren la Ferrari deve scuotersi

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del campionato 2025. Sul tracciato cittadino di Baku si inizierà con le due sessioni di prove libere, in vista di un weekend che potrebbe dirci molto sul prosieguo dell’annata. La giornata sulla pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio prenderà il via alle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 14.00 (le ore 16.00 locali) per andare a completare il classico programma del venerdì con due ore di lavoro in pista tra simulazioni di passo gara e prove di time attack. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi

