F1 oggi in tv GP Azerbaijan 2025 | orari prove libere programma streaming

Spazio al Mondiale 2025 di F1 in questo fine settimana: oggi, venerdì 19 settembre, si terranno le prove libere del GP d’Azerbaijan, che si disputeranno a Baku, sede del 17° Gran Premio della stagione. Prima sessione alle ore 10.30 italiane, seconda alle ore 14.00. Le prove libere del GP d’Azerbaijan di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Per la giornata odierna non vi sarà copertura in tv in chiaro su TV8 HD, né in streaming gratuito su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere, programma, streaming

