F1 Norris anticipa Piastri nelle FP1 di Baku Leclerc in top3 distanti Hamilton ed Antonelli

Lando Norris apre nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Baku, il britannico ha dominato la prima sessione di prove libere, condizionata dalle bandiere gialle, rifilando un distacco già pesante ai suoi avversari. Il nativo di Bristol ha concluso i 60 minuti di manche con il crono di 1:42.704, unico pilota a scendere sotto il muro dei 43?. Completa la doppietta McLaren il leader del Mondiale Oscar Piastri che ha dovuto affrontare diversi problemi alla sua monoposto. L’australiano ha concluso le FP1 con un ritardo di 310 millesimi dal compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris anticipa Piastri nelle FP1 di Baku. Leclerc in top3, distanti Hamilton ed Antonelli

