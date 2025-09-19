F1 Max Verstappen | Siamo ancora indietro sul giro secco ma abbiamo trovato il giusto equilibrio

È stato un venerdì a due facce quello del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. In mattinata, la McLaren ha dominato la prima sessione di prove libere, mentre nel pomeriggio è stata la Ferrari a mettere davanti a tutti le sue due monoposto, con Lewis Hamilton che ha fatto siglare il miglior crono (1:41.293) nelle FP2. Subito dietro il suo compagno di squadra Charles Leclerc a soli 74 millesimi dal britannico. Venerdì opaco per la Red Bull di Max Verstappen che termina al sesto ed al settimo posto le due sessioni di libere. Giornata di prove per l’olandese, decisamente più veloce nel passo gara che nel giro secco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Siamo ancora indietro sul giro secco ma abbiamo trovato il giusto equilibrio”

