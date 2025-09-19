F1 Lewis Hamilton | Felice di vedere i progressi che abbiamo fatto il supporto del team è servito

È una Ferrari in grande spolvero quella vista nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Baku, la migliore prestazione è stata infatti segnare da Lewis Hamilton, con il crono di 1:41.293. Buone risposte dalla monoposto rossa del britannico dopo una FP1 difficile. Ha poi completato la doppietta Ferrari Charles Leclerc, a soli 74 millesimi dal compagno di squadra. Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, si è così espresso sul suo venerdì: “È stata finalmente una buona giornata. Non era cominciata nel migliore dei modi, le FP1 sono state molto disordinate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Felice di vedere i progressi che abbiamo fatto, il supporto del team è servito”

F1, Lewis Hamilton: "Felice di vedere i progressi che abbiamo fatto, il supporto del team è servito"

