F1 Lando Norris | Pista più veloce rispetto allo scorso anno la FP2 è stata confusa

Lavori in corso in casa McLaren. La scuderia britannica è letteralmente sprofondata in occasione della FP2 del GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 pianificato questo weekend presso il circuito di Baku. A seguito di un primo turno al vertice, Lando Norris ha centrato solo la decima piazza nella seconda sessione di giornata, apparendo poco brillante nel corso dei sessanta minuti. Ci sarà da lavorare dunque per il nativo di Bristol, il quale ha commentato celermente quanto fatto ai microfoni dei media una volta raggiunta la mixed zone:” La pista è molto diversa rispetto all’anno scorso – ha detto Norris – È decisamente più veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

