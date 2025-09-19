F1 Gp di Azerbaijan 2025 | orari e dove vederlo in tv
Sul circuito di Baku va in scena il Gp di Azerbaijan 2025 di F1. Si parte venerdì 19 settembre con due sessioni di prove libere, in programma sabato le qualifiche mentre la gara andrà in scena domenica. McLaren vicina al titolo costruttori. In questo fine settimana potrebbe essere assegnato il mondiale Costruttori alla McLaren, a un passo dal titolo. La scuderia britannica dovranno conquistare un vantaggio di 346 punti sulla Ferrari, al momento seconda in classifica. “Poter vincere il Mondiale costruttori presto è motivo d’orgoglio e non cambia il nostro approccio. Sono felice di tornare in macchina per contribuire a questo obiettivo”, ha dichiarato ieri Oscar Piastri, pilota della McLaren, in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - orari
Dove la prossima gara di F1? GP Azerbaijan 2025: programma, orari, tv
F1, GP Azerbaijan 2025: programma, orari, tv, streaming
GP Azerbaijan 2025: Ferrari e Leclerc puntano a Baku. Orari e dove vederlo
F1 – GP Azerbaijan 2025: orari e dove vederlo in TV #AzerbaijanGP - X Vai su X
Orari del weekend - GP Azerbaijan Seguici su Formula Uno Fans club Follows us fb.com/Formula1ClubItalia/ Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan 2025: data, orari e dove vederlo in tv; Orari TV GP Baku 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 2025 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del GP di Azerbaijan.
F1 GP Azerbaijan 2025, le prove libere 2 a Baku: la Ferrari risponde alla McLaren, Hamilton e Leclerc al comando - McLaren in difficoltà con Norris a muro e Piastri solo 12°. Come scrive motorbox.com
F1 GP Azerbaijan | Ferrari, Hamilton primo nelle libere: “La mia miglior sessione quest’anno” - È abbastanza soddisfatto Lewis Hamilton per il risultato ottenuto nelle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. Riporta msn.com