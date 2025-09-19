F1 Gp di Azerbaijan 2025 | orari e dove vederlo in tv

Sul circuito di Baku va in scena il Gp di Azerbaijan 2025 di F1. Si parte venerdì 19 settembre con due sessioni di prove libere, in programma sabato le qualifiche mentre la gara andrà in scena domenica. McLaren vicina al titolo costruttori. In questo fine settimana potrebbe essere assegnato il mondiale Costruttori alla McLaren, a un passo dal titolo. La scuderia britannica dovranno conquistare un vantaggio di 346 punti sulla Ferrari, al momento seconda in classifica. “Poter vincere il Mondiale costruttori presto è motivo d’orgoglio e non cambia il nostro approccio. Sono felice di tornare in macchina per contribuire a questo obiettivo”, ha dichiarato ieri Oscar Piastri, pilota della McLaren, in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

