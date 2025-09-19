Baku (Azerbaigian), 19 settembre 2025 - La prima giornata di lavoro in quel di Baku è andata in archivio. Il venerdì del Gran Premio dell'Azerbaigian ( qui gli orari e la guida tv ) si è concluso con il primo posto di Lewis Hamilton e il secondo di Charles Leclerc, conquistati nella seconda sessione di prove libere. Nella prima sessione, quella mattutina, i migliori erano stati Lando Norris e Oscar Piastri a bordo di una sempre favorita McLaren. Il team papaya si è nascosto al pomeriggio sulla simulazione di qualifica, ma ha anche affrontato qualche problematica. Nella prima sessione Piastri ha avuto problemi alla power unit e nella seconda Norris è andato a sbattere, rompendo la sospensione posteriore a mezz'ora dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 Gp Baku, Ferrari risponde a McLaren: doppietta nelle libere 2. Norris contro il muro