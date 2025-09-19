F1 GP Azerbaigian | doppietta Ferrari nelle libere Hamilton davanti a Leclerc

Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Azerbaigian di Formula 1, girando in 1’41?293 sul circuito di Baku. Subito dietro il compagno di squadra Charles Leclerc, staccato di appena 74 millesimi. Seguono le due Mercedes di George Russell, terzo a +0?477, e Kimi Antonelli. Quinto posto per Max Verstappen con la Red Bull, mentre le McLaren restano indietro: Lando Norris decimo e Oscar Piastri dodicesimo. Ferrari, Vasseur soddisfatto ma attenzione all’equilibrio in pista. Fred Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato il venerdì di prove: “Sognare non è una buona cosa, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

