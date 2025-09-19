F1 Ferrari in palla nelle libere a Baku | Hamilton davanti a Leclerc a muro Norris

Se il buongiorno si vede dal mattino, la trasferta in Azerbaijan potrebbe portare parecchie soddisfazioni alla Ferrari. Questo, in estrema sintesi, è il risultato delle prove libere sul veloce tracciato cittadino di Baku, che hanno visto Lewis Hamilton e Charles Leclerc avere la meglio sulla concorrenza. Se nella prima sessione di libere erano state le due McLaren a dettare il passo, la Fp2 ha visto un netto dominio delle Rosse, che occupano la prima fila provvisoria. Pomeriggio infernale, invece, quello delle Papaya, con Lando Norris che perde il controllo del retrotreno e finisce pesantemente a muro ed Oscar Piastri in netta difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

