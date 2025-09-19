F1 Andrea Stella | Non cambieremo la nostra gestione dei piloti dopo il titolo costruttori
La McLaren si appresta a festeggiare il primo grande obiettivo della stagione, conquistando probabilmente già domenica a Baku con sette round d’anticipo la certezza aritmetica del secondo titolo costruttori di fila. L’attenzione di tutti è però rivolta da tempo verso il duello fratricida per il Mondiale piloti tra Oscar Piastri e Lando Norris, separati attualmente da 31 punti in favore dell’australiano. Ogni singola decisione presa dal muretto box di Woking potrebbe indirizzare le sorti del campionato, un po’ come avvenuto due settimane fa a Monza con il team order dopo il pit-stop lento del britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it
