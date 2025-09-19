F1 Andrea Kimi Antonelli | Buona la FP2 ma ci sono ancor due o tre decimi da trovare

Oggi può sorridere Andrea Kimi Antonelli, consapevole che c’è ancora molto, se non moltissimo, da lavorare. Il giovane pilota italiano ha strappato una promettente quarta posizione in occasione del secondo turno di prove libere valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sul circuito cittadino di Baku. Buona prestazione per l’italiano in forza alla Mercedes che, dopo una prima sessione di assestamento, è salito di colpi cedendo il passo solo alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, oltre che alla vettura del compagno di squadra George Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it

