Con il vento del mar Caspio a increspare i rettilinei, la Formula 1 torna oggi a farsi sentire tra i palazzi secolari e i grattacieli ultramoderni di Baku. Le prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian accendono la lotta per un titolo che si sta infiammando sessione dopo sessione. Un circuito cittadino che non perdona Baku . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - F1 a Baku, il via alle libere: orari e diretta tv

F1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Ricordo gli orari del #F1 #AzerbaijanGP a Baku: ven 19 ore 10,30 = Libere 1 ore 14,00 = Libere 2 sab 20 ore 10,30 = Libere 3 ore 14,00 = Qualifiche dom 21 ore 13,00 = Gara (51 giri) - X Vai su X

La #F1 torna in scena a Baku per il GP d'Azerbaijan 2025. Occhio agli orari, praticamente tutti anticipati rispetto allo standard con la gara alle 13:00! #AzerbaijanGP - facebook.com Vai su Facebook

