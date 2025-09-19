F-35 italiani intercettano Mig russi che avevano sconfinato in Estonia

Tre jet militari russi Mig-31 hanno violato lo spazio aereo estone senza autorizzazione, rimanendovi per circa 12 minuti vicino all’isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia. Questi jet non avevano piani di volo attivi, i loro transponder erano spenti e mancava comunicazione radio bidirezionale con il controllo del traffico aereo estone. In risposta, due caccia . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

