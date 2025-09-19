Ex Milan Theo Hernandez va in gol in Saudi Pro League | VIDEO

Dopo il gol in Asian Champions League, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è andato in gol in Saudi Pro League con la maglia dell'Al Hilal, la sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Theo Hernandez va in gol in Saudi Pro League | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - theo

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard

Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo

Calciomercato Milan, Theo Hernandez dice addio: la cifra

LIVE MN - Italiano: "Il Milan non aveva Leao, Reijnders, Theo, Pulisic, ma ha preso Modric e altri di qualità. È una grande squadra: arriverà lungo in campionato" - X Vai su X

#Milan, #Rabiot: "Maignan e Theo Hernandez? Ecco cosa mi hanno detto" Vai su Facebook

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal; Theo Hernandez segna e decide: il primo gol con l’Al-Hilal contro un altro ex Milan; Goal per Theo Hernandez nell'esordio in AFC Champions League: l'Al Hilal di Inzaghi vince e ringrazia l'ex Milan.

Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: apre a modo suo il big match tra Al-Ahli e Al-Hilal - Theo Hernandez segna il primo gol nella Saudi Pro League: l'ex terzino sinistro del Milan apre a modo suo il big match tra Al- Segnala fanpage.it

Ex Inter e Milan, Theo Hernandez fa volare l'Al-Hilal di Simone Inzaghi contro l'Al-Ahli di Franck Kessié - Vecchie conoscenze della Serie A italiana protagoniste nella terza giornata di campionato in Arabia Saudita. Da msn.com