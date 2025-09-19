Ex Milan Theo Hernandez e una proposta particolare | VIDEO
Ex Milan, dopo il primo gol segnato con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica, Theo Hernandez ha ricevuto una proposta particolare. Il video da Gazzetta.it.
In questa notizia si parla di: milan - theo
Theo Hernandez segna e decide: il primo gol con l'Al-Hilal contro un altro ex Milan
Theo Hernandez, gol con l'Al-Hilal all'esordio in Champions asiatica. VIDEO - Sinistro di controbalzo dal limite dell'area in buca d'angolo: Theo Hernandez ha segnato così il suo primo gol con l'Al- Da sport.sky.it
Il tifoso a Theo: "Se vinci un orologio, se perdi devi ridarmi la sciarpa" - Il tifoso dell'Al Hilal ha avvicinato l'ex Milan Theo Hernandez mettendolo alle strette: un regalo se vinci mentre indietro la sciarpa in caso di sconfitta ... Riporta libero.it