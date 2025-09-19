Ex Milan Theo Hernandez e una proposta particolare | VIDEO

Ex Milan, dopo il primo gol segnato con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica, Theo Hernandez ha ricevuto una proposta particolare. Ex Milan, dopo il primo gol segnato con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica, Theo Hernandez ha ricevuto una proposta particolare. Il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il tifoso a Theo: "Se vinci un orologio, se perdi devi ridarmi la sciarpa" - Il tifoso dell'Al Hilal ha avvicinato l'ex Milan Theo Hernandez mettendolo alle strette: un regalo se vinci mentre indietro la sciarpa in caso di sconfitta ... Riporta libero.it

