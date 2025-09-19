Ex Milan Pioli su Fabregas | È già un grande allenatore e lo sarà in futuro

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima di Fiorentina-Como. Le sue parole su Cesc Fabregas, tecnico dei lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Pioli su Fabregas: “È già un grande allenatore e lo sarà in futuro”

In questa notizia si parla di: milan - pioli

Marcolin: “Pioli alla Fiorentina? Forte ed esperto. Dopo lo scudetto col Milan…”

Lo scudetto di Pioli, un modello dimenticato? Arturi esalta il Milan giovane del 2022

Pioli Al-Nassr, l’ex Milan andrà alla Fiorentina: al suo posto Jorge Jesus! Principio d’accordo, gli aggiornamenti

#Fiorentina, #Pioli: “Lo scudetto al #Milan? Non ho fatto niente da solo, è stato il lavoro di un club intero” ? #MilanPress - X Vai su X

“Dopo il Milan, Pioli ha scelto i soldi. Questo significa che lui è come gli altri e ha deciso di smettere con il calcio vero. Poi ha deciso di tornare ma per me la #Fiorentina ha fatto una scelta sbagliatissima. Quando vai in Arabia perdi tutto l'entusiasmo”. Ok Antò, “ Vai su Facebook

Roma, il futuro allenatore non sarà Pioli; Roma, Pioli fuori dalla corsa panchina: in pole Farioli e Fabregas; Serie A. ora tutte le panchine hanno un 'padrone': gli allenatori 2025-2026.

Pioli rivela: "Incontrato Fabregas nell'ultimo anno al Milan: preso un aperitivo insieme" - Nella giornata di domenica scenderà in campo anche la Fiorentina dell'ex mister rossonero Stefano Pioli che, nelle prime tre giornae, ha ottenuto il magro ... Segnala milannews.it

Pioli: «Fabregas mi ha sorpreso quando ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore» - L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest'oggi in conferenza stampa in vista del Como ... Si legge su ilnapolista.it