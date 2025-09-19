Ex Milan Donnarumma si è già preso il City | le parole dei compagni

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha avuto un ottimo impatto sul Manchester City. Ecco la conferma dei suoi nuovi compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Donnarumma si è già preso il City: le parole dei compagni

In questa notizia si parla di: milan - donnarumma

Donnarumma e il ritorno al Milan: spunta il ‘piano’ di Allegri

Donnarumma, la svolta sul futuro: il clamoroso intreccio con il Milan

Dal Milan al PSG, il dopo Donnarumma parla francese: offerta accettata

Ex #Milan, #Donnarumma e #Reijnders battono il #Napoli di #Conte Vai su Facebook

Ex Milan, Donnarumma: “Non parlo del passato, volevo venire al City” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Milan-Rabiot è stato un affare in stile Donnarumma | lui però ha detto sì; City – Napoli è già iniziata | Donnarumma lancia la sfida; Donnarumma Inter ora il Manchester City è a un passo | la mossa che sblocca la trattativa.

Donnarumma non dimentica il Milan: parole al miele dell’agente dell’ex portiere rossonero - Donnarumma, Vincenzo Raiola, agente del portiere ex Milan, ha svelato come l’estremo difensore del City pensi sempre al club rossonero Vincenzo Raiola, agente del portiere del Manchester City Gianluig ... Segnala milannews24.com

Van der Sar elogia senza troppi giri di parole l'ex Milan Donnarumma - Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus e Manchester United Edwin Van der Sar ha parlato anche dell'ex Milan Gianluigi Donnarumma, fresco di passaggio ... Si legge su milannews.it