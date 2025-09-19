Ex Milan da compagni ad avversari | l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie

I due ex giocatori del Milan, Theo Hernandez e Kessie, si sono incontrati al termine di Al Ahli-Al Hilal, partita di Saudi Pro League. La foto del loro incontro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, da compagni ad avversari: l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie

In questa notizia si parla di: milan - compagni

Ex Milan, Thiago Silva: “I miei compagni? Li motivo, ho imparato da tanti allenatori”

Modric al Milan, ecco come è andato il suo primo giorno da rossonero: l’incontro con Allegri e i compagni rimandato

Milan, Estupiñán in hotel a Hong Kong: il saluto ad Allegri e compagni

Rabiot, l’insostituibile: per il Milan di Max è già un punto fermo. Domenica il francese si è preso la titolarità dopo tre allenamenti svolti con i compagni e ha ripagato la fiducia del suo tecnico con una prestazione importante Vai su Facebook

Nkunku: “Al Chelsea ho giocato poco. Al Milan i compagni sapranno aiutarmi” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Heitinga: 'Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca'; I papà erano avversari in Serie A, loro diventano compagni nella squadra dei figli d'arte; Di Francesco spiega la sostituzione di Camarda all'intervallo contro il Milan: Non ricordava nulla.

Ex Milan, da compagni ad avversari: l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie - I due ex giocatori del Milan, Theo Hernandez e Kessie, si sono incontrati al termine di Al Ahli- Segnala msn.com

Milan, l’ex rossonero ci va giù pesante: “È la stessa situazione della Nazionale” - L’ex rossonero usa la mano pesante per descrivere la situazione al Milan: parte il paragone con la Nazionale di Gattuso. Scrive spaziomilan.it