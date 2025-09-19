Ex Milan Camarda in panchina in Lecce-Cagliari Le formazioni ufficiali

Pianetamilan.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda, di proprietà del Milan, va in panchina in Lecce-Cagliari, quarta giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

