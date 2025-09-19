Ex Ilva Ugl Metalmeccanici | Confronto aperto sulla Cassa Integrazione
Tarantini Time Quotidiano Si è svolto presso il Ministero del Lavoro, un incontro tra Acciaierie d’Italia (in Amministrazione Straordinaria), i sindacati e i rappresentanti istituzionali per discutere la richiesta di rinnovo della Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs). L’azienda ha avanzato la richiesta di estendere la Cigs a 4.450 lavoratori, circa 500 in più rispetto alla precedente istanza. L’autorizzazione attualmente in vigore scade a febbraio 2026 ma le previsioni, indicano un aumento del numero di dipendenti coinvolti: dagli attuali 3.062 fino a 4.450, a causa delle criticità produttive e della difficile congiuntura economica che sta colpendo il settore siderurgico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
