Ex Ilva nessun accordo su cigs | per i sindacati non ci sono le condizioni
Roma, 18 set. (Adnkronos) - Fumata nera al ministero del Lavoro. Dopo quasi quattro ore di confronto non si è raggiunto nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria richiesta da Acciaierie d'Italia in as per 4.450 dipendenti (400 in più rispetto ai numeri attuali). La fotografia scattata dai rappresentanti dell'azienda è drammatica, AdI si trova di fronte a “crescenti squilibri finanziari” impossibili da fronteggiare all'attuale livello di produzione e più il tempo passa più la forbice tra costi alti e ricavi sempre più bassi si allarga. “Il tempo – avrebbero detto – è il nostro peggior nemico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ilva - nessun
Ex Ilva, nessun accordo al tavolo sulla cassa integrazione, nuovo tavolo il 24 settembre https://lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1821017/ex-ilva-nessun-accordo-al-tavolo-sulla-cassa-integrazione-nuovo-tavolo-il-24-settembre.html… - X Vai su X
Punti di Vista press. . EX ILVA, SI PENSA AD UNA MANIFESTAZIONE UNITARIA. IERI IL SIT-IN SOTTO IL MUNICIPIO Una manifestazione che parta dal basso con promotori i cittadini di Taranto. Questo vogliono le associazioni e tutti coloro che stanno parteci - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, nessun accordo al tavolo sulla cassa integrazione, nuovo tavolo il 24 settembre; Ex Ilva, nessun accordo su cigs: per i sindacati non ci sono le condizioni; Ex Ilva, fumata nera: nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati insoddisfatti.
Ex Ilva, nessun accordo su cigs: per i sindacati non ci sono le condizioni - Prossimo tavolo a ministero Lavoro mercoledì 24 settembre ... Si legge su adnkronos.com
Ex Ilva, nessun accordo al tavolo sulla cassa integrazione, nuovo tavolo il 24 settembre - Nei giorni scorsi Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un’istanza di modifica della richiesta della cassa che prevede l’aumento a 4. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it