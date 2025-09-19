Ex Cinema Aurora lunedì 22 settembre il Giardino filosofico con Lamberto Giannini

Lunedì 22 settembre, alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora, nuovo appuntamento con “Il giardino filosofico” del professor Lamberto Giannini. L'evento, nell'occasione, è inserito all'interno dell'Oktoberfest. Al centro dell'incontro la figura di Kant, filosofo illuminista che fonda la corrente del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: cinema - aurora

“Tutto scontato”: lo spettacolo “rivisto e scorretto” di Aurora Leone al Cinema De Seta

Ex Cinema Aurora, mercoledì 23 luglio The Storm in concerto

Ex Cinema Aurora, lunedì 11 agosto il "Giardino filosofico" con Lamberto Giannini

LA VOCE DI HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania: il film che ha commosso la Mostra del Cinema di Venezia e vinto il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria sarà al Cinema Aurora dal 25 settembre. #LaVoceDiHindRajab #Venezia82 #IWonderPictures Vai su Facebook

Ex cinema Excelsior, il momento delle scelte: attesa per il futuro del maxi progetto a Porto San Giorgio - PORTO SAN GIORGIO Excelsior, la città è impaziente di sapere cosa accadrà. Come scrive corriereadriatico.it

Ex cinema, il sindaco minaccia l’esproprio - Addio la convenzione, Vesprini attacca: "Non hanno voluto firmare accampando un mare di scuse e i problemi che potevano essere risolti" "Ogni limite ha la sua pazienza" direbbe Totò buttandola sul ... Da ilrestodelcarlino.it