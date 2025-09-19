Ex agenti di Polizia locale condannati per concussione | appello da rifare
ORIA – È da rifare il processo di secondo grado a carico di due ex agenti della Polizia Locale di Francavilla Fontana, condannati per il reato di concussione. La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Ai 56enni Cristoforo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
