Ex agenti di Polizia locale condannati per concussione | appello da rifare

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIA – È da rifare il processo di secondo grado a carico di due ex agenti della Polizia Locale di Francavilla Fontana, condannati per il reato di concussione. La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Ai 56enni Cristoforo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ex agenti di Polizia locale condannati per concussione: appello da rifare

