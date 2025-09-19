Evelina Christillin | Pensavano che fossi la serpe in seno la traditrice per conto di Andrea Agnelli
Evelina Christillin racconta cosa accadde dopo il clamoroso annuncio della nascita della Superlega nel 2021: fu una notte drammatica, in cui nell'UEFA "molti pensavano che io fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli". Come sono oggi i suoi rapporti col vecchio amico Andrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: evelina - christillin
Evelina Christillin: «Per la Superlega piansi al cimitero. Da allora mai più allo Stadium per la Juventus»
“Non sapevo nulla della mossa di Andrea Agnelli sulla Superlega, quella notte piansi al cimitero. E da allora non ho più visto la Juve”: il racconto di Evelina Christillin
Evelina Christillin sull'esordio Champions della #Juventus - X Vai su X
"Difficile che un bambino di 10 anni possa diventare tifoso juventino" (cit. Evelina Christillin nel 2023) Vai su Facebook
Evelina Christillin: Pensavano che fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli; “Non sapevo nulla della mossa di Andrea Agnelli sulla Superlega, quella notte piansi al cimitero; Christillin: Calciopoli e Moggi? C'è anche il passaporto falso di Recoba dell'Inter....
Evelina Christillin: “Pensavano che fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli” - Evelina Christillin racconta cosa accadde dopo il clamoroso annuncio della nascita della Superlega nel 2021: fu una notte drammatica, in cui nell'UEFA ... Lo riporta fanpage.it
Evelina Christillin: «Per la Superlega piansi al cimitero. Da allora mai più allo Stadium per la Juventus» - Le dichiarazioni Un fiume di ricordi, aneddoti e confessioni a cuore aperto. Come scrive calcionews24.com