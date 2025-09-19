Evelina Christillin | Pensavano che fossi la serpe in seno la traditrice per conto di Andrea Agnelli

Evelina Christillin racconta cosa accadde dopo il clamoroso annuncio della nascita della Superlega nel 2021: fu una notte drammatica, in cui nell'UEFA "molti pensavano che io fossi la serpe in seno, la traditrice per conto di Andrea Agnelli". Come sono oggi i suoi rapporti col vecchio amico Andrea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

