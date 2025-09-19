Evangelista Lega sul Parco del Lavino | Reazione inadeguata del sindaco verso l' impegno civico di un giovane

Ilpescara.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una risposta “piccata, scomposta e per nulla costruttiva” data da un sindaco che si è sentito “ferito nell’orgoglio”. Con queste parole il segretario provinciale della Lega Pescara Emanuele Evangelista entra nel botta e risposta sul Parco del Lavino che ha visto protagonisti il segretario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: evangelista - lega

Evangelista (Lega) sul Parco del Lavino: Reazione inadeguata del sindaco verso l'impegno civico di un giovane.

Cerca Video su questo argomento: Evangelista Lega Parco Lavino