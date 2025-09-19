Evade più volte dai domiciliari | arrestato e trasferito in carcere

Avrebbe violato più volte gli arresti domiciliari e per questo il giudice per le indagini preliminari ha alla fine deciso per lui il trasferimento in carcere. Ad accertare le violazioni dell’uomo, un 36enne, sono stati i carabinieri che di volta in volta li hanno segnalati all’autorità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

