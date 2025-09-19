Evacuate migliaia di persone dal centro di Berlino dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale
Ieri sera, le autorità tedesche hanno evacuato migliaia di persone da una zona del centro di Berlino, dopo il rinvenimento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale nel fiume Sprea. A trovare l’ordigno, che si trova a quattro metri di profondità, sono stati degli operai, durante dei lavori di costruzione. Questa mattina, i sommozzatori hanno potuto effettuare un’ispezione più approfondita; come rilevato dagli esami, la bomba non necessita di essere disinnescata. Il quotidiano locale Tagespiegel ha segnalato la presenza di code lunghissime davanti a un rifugio di emergenza. Centinaia di cittadini hanno tentato -non senza difficoltà, data l’affluenza- di registrarsi per ottenere un riparo per la notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: evacuate - migliaia
Il caldo torrido fa bruciare l’Europa, Creta in fiamme: migliaia di persone evacuate. In Spagna oltre 100 morti – Il video
Tifone Danas su Taiwan, migliaia di persone evacuate
Il Gargano brucia tutto, famiglie evacuate a San Giovanni e migliaia di ettari in fumo: "Vogliamo lo Stato"
Migliaia di persone sono state evacuate dal centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Vietnam Già evacuate decine di migliaia di persone per l'arrivo del #tifone #Kajiki, che si sta avvicinando alla terra ferma ad oltre 160 km/h. Ordinata la chiusura di due aeroporti. Lo rendono noto le autorità del Paese Vai su Facebook
Migliaia di persone sono state evacuate dal centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale; Vietnam, il tifone Kajiki colpisce la costa: un morto. Evacuate oltre 325mila persone e chiusi gli aeroporti. «Previsti venti fino a 160...; Vietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone.
Migliaia di persone sono state evacuate dal centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale - Migliaia di persone sono state evacuate giovedì sera da una zona del centro di Berlino a causa del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale nel fiume Sprea. Da ilpost.it
Evacuate migliaia di persone dal centro di Berlino dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale - L'articolo Evacuate migliaia di persone dal centro di Berlino dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale proviene da Metropolitan Magazine. Lo riporta msn.com