evacuate migliaia di persone dal centro di berlino dopo il ritrovamento di una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale

Ieri sera, le autorità tedesche hanno evacuato migliaia di persone da una zona del centro di Berlino, dopo il rinvenimento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale nel fiume Sprea. A trovare l’ordigno, che si trova a quattro metri di profondità, sono stati degli operai, durante dei lavori di costruzione. Questa mattina, i sommozzatori hanno potuto effettuare un’ispezione più approfondita; come rilevato dagli esami, la bomba non necessita di essere disinnescata. Il quotidiano locale Tagespiegel ha segnalato la presenza di code lunghissime davanti a un rifugio di emergenza. Centinaia di cittadini hanno tentato -non senza difficoltà, data l’affluenza- di registrarsi per ottenere un riparo per la notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

