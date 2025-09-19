Eutanasie non necessarie nel canile sanitario | formalizzato l' accoglimento del rito abbreviato ora i testimoni

Formalizzato l’accoglimento della richiesta di rito abbreviato per Franco Ruggeri e Lucio Di Tommaso chiamati a rispondere di presunte eutanasie non necessarie effettuate nel canile sanitario della Asl di Pescara. I due, all’epoca dei fatti, ricoprivano rispettivamente i ruoli di direttore del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

